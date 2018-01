Aposta no filão africano levada a sério: Musa e Fidelis juntam-se a Lungoyi

Reforços no FC Porto: um duo de extremos e um lateral com entrada nos juniores e vista para a equipa B. Um chega do Servette, dois do Vizela.

A aposta no filão africano é para levar a sério. Depois de Waris, contratado ao Lorient para a equipa principal, e do regresso de Ezeh à equipa B, os dragões asseguraram mais três jogadores daquele continente, todos com vista para o futuro. Christopher Lungoyi, extremo de 17 anos que alinhava na primeira equipa do Servette, da II liga suíça, foi anunciado na quinta-feira, com o Vizela a ceder outros dois jogadores.

Apesar de ser internacional jovem pela Suíça, Lungoyi nasceu na República Democrática do Congo e foi por lá que começou a jogar. Destacou-se nos escalões jovens do Servette e rapidamente foi promovido ao plantel principal, mesmo sendo apenas júnior de primeiro ano. Ao fim de três jogos, o congolês rescindiu contrato alegando justa causa e chega ao Dragão a custo zero. O FC Porto deu-lhe dois anos e meio de contrato e blindou-o com uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros. Nos dragões, vai treinar com os sub-19 e a equipa B e ser utilizado à medida da sua evolução e do entendimento dos treinadores das duas equipas, João Brandão e António Folha, respetivamente.

No mercado português, apurou O JOGO, o FC Porto garantiu ainda, por empréstimo, Isah Musa e Kuku Fidelis, ambos do Vizela. A dupla chegou, juntamente com mais dois nigerianos, numa fase tardia da época, mas destacou-se ao ponto de os juniores dos minhotos terem metido sete vitórias e apenas um empate nos oito jogos disputados com os reforços. Atentos, os responsáveis dos dragões solicitaram a cedência por meia época, para os avaliarem num contexto competitivo superior e integrarem, na próxima temporada, na equipa B. Musa é um lateral-direito que também pode alinhar na esquerda; Kuku Fidelis é um extremo muito rápido e técnico que marcou cinco golos nos oito jogos que disputou em Portugal. Ambos já treinam às ordens de João Brandão e podem estrear-se na próxima jornada do campeonato da 1.ª Divisão de juniores, com o FC Porto já apurado para a fase final.