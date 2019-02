Apesar do voo cancelado, Kelvin chega para o FC Porto B. Para já

Atacante tem pretendentes no Brasil, onde a janela para a inscrição de atletas encerra no dia 3 de abril. Até lá, treinará em Pedroso

Depois do cancelamento do voo que tinha previsto para sábado, Kelvin embarcou ontem do aeroporto de Guarulhos (São Paulo) e chega hoje à Invicta para começar a trabalhar com a equipa B do FC Porto. O atacante foi inscrito pelos dragões no último dia do mercado de janeiro, mas a medida tratou-se apenas de uma formalidade, já que nunca esteve nos planos integrá-lo no plantel.

O jogador de 25 anos tem noção de que não conta para Sérgio Conceição e, por isso, coloca o regresso ao Brasil no topo das preferências, embora os pretendentes estejam renitentes em avançar para a sua contratação nesta fase, pelo facto de a ligação aos azuis e brancos expirar em junho. Com o relógio em contagem decrescente para o fecho do mercado no Brasil (3 de abril), Kelvin espera que a viagem lhe permita resolver o assunto rapidamente.