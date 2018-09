Apesar da lesão, selecionador não dispensa Chidozie

Central saiu lesionado com as Seicheles, mas mantém-se na lista da Nigéria para o jogo de amanhã

A lesão que Chidozie sofreu aos 73 minutos do encontro com as ilhas Seicheles não deve ser grave. Apesar de não existirem muitos pormenores - sabe-se apenas que saiu mais cedo devido a dores no tornozelo direito -, o facto de o defesa do FC Porto não ter sido dispensado por Gernot Rohr para o encontro particular, de amanhã, com a Libéria indica que está disponível. O selecionador da Nigéria "riscou" seis jogadores que foram titulares, no sábado, no jogo de apuramento para a CAN"19, mas manteve o defesa portista numa lista de apenas 18 jogadores. Ou seja, todos estarão na ficha de jogo. Kelechi Nwakali, o médio que o Arsenal emprestou à equipa B do FC Porto, também segue viagem hoje para Monróvia, capital da Libéria, onde o jogo entre as duas seleções servirá para homenagear George Weah, o melhor jogador de sempre do país - em 1995, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA - e que é o atual presidente da república.

A presença de Chidozie acaba por ser uma boa notícia para Sérgio Conceição que, por estes dias, depara-se com alguns problemas no eixo defensivo. Mbemba está lesionado e não joga tão cedo e os outros centrais estão todos ao serviço das respetivas seleções. Diogo Leite e Chidozie devem ser os primeiros a regressar ao Olival, perfilando-se como candidatos ao onze na receção ao Chaves, da Taça da Liga.

Esse encontro foi antecipado para sexta-feira (por causa do Schalke-FC Porto da terça-feira seguinte) e os dois titulares no último encontro dos dragões, Felipe e Éder Militão, só vão apresentar-se ao serviço na véspera da visita dos flavienses. A ideia de Sérgio Conceição passa por poupá-los na Taça da Liga, não só pela regresso tardio, mas também pelas viagens intercontinentais a que foram submetidos. O Brasil, recorde-se faz o segundo particular destas datas FIFA na madrugada de quarta-feira, contra El Salvador.

Para precaver qualquer contrariedade, o treinador do FC Porto testou Maxi Pereira a central no treino de conjunto que orientou no sábado com a equipa B. Em todo o caso, no limite, Felipe e Militão também poderão ser utilizados com o Chaves.