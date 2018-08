Antuérpia chama por Omar Govea

Mexicano é pretendido por empréstimo.

O futuro de Omar Govea ainda está por definir, mas o mexicano é pretendido na Bélgica. De acordo com a imprensa daquele país, o médio do FC Porto está na mira do Antuérpia, depois de uma época de bom nível ao serviço dos belgas do Mouscron.

O Mouscron, por sua vez, continua atento à situação do médio mexicano, sendo que não descartou um novo empréstimo do jogador junto do FC Porto.

Omar Govea, de 22 anos, chegou ao FC Porto em 2016 proveniente do América, mas só alinhou pela equipa B dos dragões.