André Pereira fala da renovação e não só: "Lembro-me das pipocas e do Messi"

Avançado do FC Porto assinou um novo contrato, válido até 2021.

O FC Porto oficializou esta terça-feira a renovação de contrato, até 2021, com André Pereira. O vínculo atual do avançado, que na época passada esteve, a partir de janeiro, a rodar no V. Setúbal, terminava em 2020. "É um sentimento único, fico feliz por ter renovado o meu contrato com o FC Porto. É uma ligação contratual, mas a ligação sentimental estará sempre presente. Para mim é um sonho de menino. É um orgulho poder representar o clube da minha cidade, o clube do meu coração, e é isso que quero continuar a fazer", afirmou o jogador, citado pelo site oficial.

"Tem sido curto mas intenso, é como costumo descrever o meu percurso aqui no FC Porto. Espero que continue assim, intenso, mas muito mais longo e com muitos títulos", continuou, recordando o primeiro golo, apontado frente ao Vitória de Guimarães. "Era um golo pelo qual ansiava há muito tempo, depois de uma boa pré-época. É para isso que trabalhamos todos os dias", vincou, falando depois da presença no jogo de inauguração do Dragão, frente ao Barcelona.

"Não me lembro de muita coisa. Sei que vim com o meu pai. Lembro-me das pipocas ao intervalo e que foi a estreia do Messi, pouco mais. Mas ficou para sempre", garantiu.