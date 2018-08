André Pereira e Adrián nas novas oportunidades

Ausência de dois avançados muito utilizados na última época joga a favor de André Pereira e Adrián.

Com Marega e Soares - dois dos atacantes mais utilizados na última época - de fora, André Pereira e Adrián López juntam-se a Marius na política de novas oportunidades concedidas por Sérgio Conceição.

O jovem do Chade foi o único que marcou, mas as indicações dadas pelo ex-V. Setúbal como titular têm sido muito boas e o treinador está apostado em transportar as qualidades reveladas pelo ex-Corunha em La Liga para o Dragão. O espanhol, cedido pelos dragões nas últimas três épocas, parece ter agarrado um lugar no plantel do FC Porto para 2018/19.