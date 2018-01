Anderson recorda FC Porto: "Se não tivesse partido a perna..."

Anderson jogou no FC Porto de 2006 a 2007, rumando depois ao Manchester United.

Agora ao serviço dos brasileiros do Internacional, Anderson brilhou no FC Porto e saltou para o Manchester United em 2007, passando oito épocas com a camisola dos red devils. Em entrevista à ESPN, o jogador brasileiro de 29 anos recordou as épocas passadas no FC Porto e a lesão grave que sofreu diante do Benfica.

"Ao início não jogava sempre, mas comecei a jogar com mais regularidade na segunda época até partir a perna frente ao Benfica, em outubro de 2006. A entrada foi feia e ouvi o osso estalar. Estava a jogar tão bem que, se não tivesse tido essa lesão, podia ter chegado à final da Liga dos Campeões. O FC Porto tinha ganho a Champions duas épocas antes. Veja esta equipa: Pepe, Bruno Alves, Ricardo Costa, Bosingwa, Paulo Assunção, Lucho González, Raúl Meireles, Quaresma...", recordou, em entrevista à ESPN.

O brasileiro deixou também palavras de apreço a Alex Ferguson, que Anderson considera ser o "Deus do futebol". "Gosto muito de Ferguson, é o Deus do futebol. Joguei lesionado por ele, fiquei em campo com cortes nas pernas. Não queria saber. Sempre que me lesionava, queria voltar o mais cedo possível, mas ele tentava impedir-me. Cuidava muito bem dos jogadores e senti que gostava de mim. Confiou em mim em jogos grandes quando tinha apenas 18 anos", lembrou.