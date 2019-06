"Amigo, já chega de sustos", a mensagem de Casillas a Layún

Depois de Layún ter tornado pública a luta com o cancro, o guarda-redes do FC Porto, a recuperar de um enfarte, deu força ao ex-companheiro de equipa, através das redes sociais.

"Amigo, chega de sustos, que já tivemos suficientes, estes meses. Mando-te toda a força do mundo e um abraço forte", escreveu Casillas a Miguel Layún, esta segunda-feira, na rede social Twitter. A mensagem para o defesa mexicano, que ontem fez saber que lhe foi diagnosticado e removido um tumor maligno, é ilustrada com uma fotografia dos dois jogadores, em tempos companheiros de equipa no FC Porto.

Ambos os futebolistas viram, recentemente, a vida ameaçada: antes de ser conhecido o cancro de Layún, Casillas sofrera um enfarte, em pleno treino do FC Porto; a esposa do guarda-redes também teve de lidar com um tumor maligno nos ovários.