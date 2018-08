Alvo do FC Porto foi apanhado com carta portuguesa falsa

Olivier Ntcham já foi apanhado várias vezes pela polícia.

Olivier Ntcham é o mais recente nome colocado na órbita do FC Porto pela imprensa internacional. Conta a "Rádio Monte Carlo" que os dragões estão interessados no internacional francês e que nos últimos dias alegados emissários dos dragões terão tido encontros com os representantes do jogador. Porém, é um episódio caricato fora das quatro linhas que vai chamando a atenção.

De acordo com a imprensa internacional, o médio do Celtic foi apanhado várias vezes pela polícia a conduzir sem carta. Em cinco ocasiões, Ntcham foi parado pelas autoridades quando conduzia ilegalmente em Itália, numa altura em que representava o Génova por empréstimo do Manchester City.

Pouco tempo depois, o cenário repetiu-se, mas em França. Ntcham foi apanhado pelas autoridades francesas a conduzir com uma carta de condução portuguesa, mas falsa. Face à situação, o Celtic impediu o médio de conduzir, uma vez que este ainda não tem carta de condução...