Alex Telles: o melhor com quem jogou e o FC Porto acima de Inter e Galatasaray

Lateral-esquerdo do FC Porto concedeu entrevista a canal brasileiro e fez balanço da conquista do título na temporada passada.

A jogar como nunca desde que cruzou o Atlântico e se fixou na Europa, Alex Telles referiu, em entrevista ao programa Arquibancada, da televisão brasileira, que é deste lado que pretende continuar no futuro. O lateral-esquerdo garante que está a "aprender muito" desde que chegou ao futebol europeu e destacou a época passada, que terminou com a conquista do título, como a melhor de sempre do ponto de vista pessoal.

"Tive bons momentos na minha carreira, mas tenho de destacar o ano passado, em que fui campeão pelo FC Porto e tive uma prestação muito boa, com 21 assistências e quatro golos", salientou. "Foi um ano diferente. Foi o melhor que tive em termos de rendimento e, por isso, guardo-o com carinho. As lembranças serão eternas", afiançou.

Ainda que tenha destacado Drogba como o melhor atleta com quem jogou até ao momento, uma vez que estava habituado a vê-lo "pela televisão e nos videojogos" e foi com ele como companheiro que "disputou a primeira Liga dos Campeões", a nível coletivo os dragões levam a melhor sobre o Galatasaray e o Inter. "O plantel do ano passado do FC Porto foi algo especial, por causa do título", indicou o esquerdino, que faz uma vénia aos portistas. "Tenho um contacto maior com os adeptos do FC Porto, que têm uma paixão incrível pelo clube e estão diariamente com os jogadores", explicou. "É um orgulho fazer parte deste clube", frisou.

Nada arrependido de ter deixado o Brasil com apenas 22 anos, Alex Telles não fecha a porta a um eventual regresso... ao Grémio. Mas não agora. Por enquanto, fazer a viagem de regresso ao país natal apenas para passar férias e se Tite (selecionador do Brasil) o chamar. "Cresci muito como pessoa e como jogador", lembra, convicto de que a distância não interfere nas escolhas que são feitas para a canarinha. "Não me atrapalha. Tenho feito o meu trabalho e procuro o meu espaço. Não tenho dúvidas de que um dia essa oportunidade chegará", rematou.