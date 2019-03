Alex Telles na seleção do Brasil: "Sérgio Conceição tem uma parcela muito grande nisso"

Alex Telles, lateral-esquerdo do FC Porto, foi hoje protagonista da conferência de imprensa da seleção do Brasil, que joga sábado no Estádio do Dragão diante do Panamá

Estreia e Estádio do Dragão: "Se acontecer a minha estreia pela seleção do Brasil no Dragão ficaria feliz, no Porto já teria um gosto especial. O Sérgio Conceição tem uma parcela muito grande nisso, porque é um treinador que me transmitiu muita confiança, tenho evoluído muito com ele e tenho um respeito e uma admiração muito grande por ele."

Jogo do Brasil no Dragão: "Podem esperar sempre o melhor porque são jogadores de altíssimo nível e o público vai encher o Dragão. Com certeza que será um espetáculo de casa cheia."

Chegar à canarinha: "É difícil, nós sabemos o quanto trabalhamos para chegar aqui, como outros que já aqui estão fizeram por merecer. Eu vou aprender cada vez mais, sei o que fiz para chegar aqui e devo continuar com as minhas características porque se deu certo foi um dos motivos para ter sido chamado. Se fui chamado é porque tenho algo para demonstrar e é para continuar."