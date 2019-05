Alex Telles gerido com pinças antes da final da Taça de Portugal

Lateral vai terminar a época como o portista mais sobrecarregado, entre clube e seleção. Sérgio Conceição trata de garantir que chega a 100% à final da Taça de Portugal.

Alex Telles vai terminar a época como jogador mais sobrecarregado do FC Porto, apesar de ter menos 25 minutos do que Felipe ao serviço do FC Porto. Os 90" que somou pela seleção do Brasil contra o Panamá (curiosamente, também no Estádio do Dragão) fazem a diferença numa temporada em que bateu um recorde de minutos e se voltou a posicionar entre os portistas que mais se destacaram.

A substituição nos dois últimos jogos de campeonato em casa (Aves e Sporting) contraria a norma de 49 dos 50 jogos anteriores que disputou pelo FC Porto, mas Sérgio Conceição não quis arriscar. Desde há algum tempo a esta parte que o esquerdino acusa algum cansaço e a final da Taça de Portugal é tão importante que o treinador entendeu por bem poupar o lateral a esforços maiores, para salvaguardar que amanhã, no Jamor, se possa apresentar a cem por cento.

Com a exceção de dois jogos que perdeu por culpa de uma bursite na anca e de outros dois, nas Taças, em que descansou para que Jorge tivesse uma oportunidade, Alex foi sempre primeira opção. Em determinada altura chegou a notar-se-lhe uma quebra de rendimento, mas o único verdadeiro lateral-esquerdo do plantel soube aguentar-se e gerir o esforço, para reaparecer em altíssimo nível nos últimos três meses de época. É também por isso que Conceição o quer à total disposição amanhã e tem gerido a condição física do lateral com pinças, de forma a minimizar os riscos de lesão e a garantir os níveis indicados para um grande jogo amanhã.

Alex nunca jogou tanto como este ano. E poucos ou nenhum jogador do plantel fizeram tantos quilómetros como o internacional brasileiro, habituado a constantes vaivéns na ala esquerda. Esta gestão já se faz há algum tempo, mas ganhou importância à luz da final. O FC Porto perdeu o campeonato para o Benfica e quer despedir-se de 2018/19 com o segundo troféu da época. Depois, então, as férias vão tratar de oferecer o descanso que o jogador reclama, ainda que este preferisse continuar em atividade, se isso significasse a convocatória para a Copa América, que o Brasil recebe e disputa em junho.