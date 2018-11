Alex Telles está a jogar como nunca na Europa

Desgaste acumulado nos primeiros 16 jogos não impediu o esquerdino de produzir mais do que em épocas anteriores, apesar da quebra que lhe apontam. São três assistências e um golo

O relógio que conta os minutos de Alex Telles esta temporada não tem tido descanso, ao ponto de os ponteiros já terem dado mais voltas do que em todas as épocas que o brasileiro leva no futebol europeu. O lateral chegou a esta terceira pausa para compromissos de seleções como o segundo jogador mais utilizado por Sérgio Conceição (o primeiro é Felipe), com 1440 minutos de jogo e nas últimas aparições não disfarçou algum desgaste. Na ressaca da receção ao Lokomotiv de Moscovo, por exemplo, o treinador do FC Porto chegou a admitir que a exibição menos exuberante do esquerdino se tinha devido à "falta de um bocadinho de oxigénio". Por isso, esta interrupção veio no momento certo para o portista tentar recuperar o fôlego.

Com ou sem concorrente direto na luta pela titularidade, Alex tem sido indispensável desde a primeira hora no Dragão. O jogador de Caxias do Sul chegou à terceira paragem para seleções sempre com médias de minutos a rondar os 90, mas com um impacto díspar em cada época. Apesar de a atual ser a mais desgastante do ponto de vista físico, também é aquela em que o defesa mais tem produzido ofensivamente. São três assistências e um golo em 16 aparições, quando em 2017/18 "só" havia feito três ofertas e em 2016/17 ainda menos: um golo e um passe. É, aliás, aquele que mais cruza no campeonato em termos absolutos, com 52 cruzamentos efetuados e uma taxa de acerto de 55,8 por cento (incluindo bolas paradas). Se alargarmos a análise às restantes competições os números não são tão impressionantes, mas, ainda assim, são máximos de carreira para o esquerdino: 4,74 cruzamentos por encontro e uma eficácia de 44,9 por cento. E isto mesmo sem que esteja tão pujante como tem sido hábito.

Conceição deu-lhe descanso na estreia dos dragões na Taça de Portugal, com o Vila Real, mas sábado o cenário muda de figura. O Belenenses é um adversário exigente e o treinador não pretende facilitar.