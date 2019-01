Alex Telles e a final: "Sabemos da importância que este título tem para o clube"

Lateral brasileiro anteviu a final da Taça da Liga, que se disputa este sábado

Alex Telles anteviu, em declarações ao site do FC Porto, a final deste sábado frente ao Sporting, que poderá dar aos dragões a primeira Taça da Liga da sua história. Recordando o clássico em Alvalade, que acabou com um empate sem golos, o lateral afirma esperar um jogo com o mesmo nível de dificuldade.

"Esperamos dificuldades, como em todos os jogos em que defrontamos o Sporting. O último jogo foi difícil, portanto não esperamos algo diferente para este jogo, principalmente tratando-se de uma final. Independentemente de como o adversário se apresente no jogo, estaremos preparados, focados e com o trabalho bem fresco na cabeça para podermos sair do jogo com a vitória e com o título, que é muito importante para nós. Este grupo merece e quer estar na história do clube", afirmou Alex Telles.

Lembrando tratar-se do único título que "ainda falta conquistar", o lateral prometeu força e foco. "Em primeiro lugar, trata-se de uma final e por isso vamos entrar com todas as forças e com o espírito elevado, ainda mais por este ser o único título a nível nacional que o FC Porto ainda não conquistou. Deixa-nos mais motivados e não tenho dúvidas de que entraremos muito fortes e muito focados, porque sabemos da importância que este título tem para o clube", garantiu.

Por fim, Alex Telles deixou um agradecimento aos adeptos, que já esgotaram a lotação destinada aos dragões para sábado. "Quero agradecer o apoio que os adeptos demonstraram no clássico com o Benfica, sentimo-nos em casa. Sentimos a vibração de todos e eles proporcionaram um ambiente fantástico. Não tenho dúvidas de que sábado será mais uma vez assim e queremos conquistar este título para também o dedicar, com orgulho, a este Mar Azul que está connosco, não só a nível nacional como na Liga dos Campeões. Onde quer que seja o jogo, a equipa sente-se em casa e isso é muito importante, porque quem está dentro de campo sente a diferença", rematou.