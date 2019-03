Advogados do FC Porto chamam Francisco J. Marques ao tribunal

Requerimento apresentado na tarde desta sexta-feira, último dia da audição no julgamento do processo movido pelo Benfica ao FC Porto sobre o caso dos emails, com testemunhas dos dois clubes a serem ouvidos no Palácio da Justiça, no Porto

A equipa de advogados do FC Porto presente no julgamento do processo movido pelo Benfica ao FC Porto sobre o caso dos emails apresentou na tarde desta sexta-feira dois requerimentos ao juiz Paulo Duarte Teixeira. No primeiro desses requerimentos, os advogados solicitam a audição de Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, a quem pretendem solicitar esclarecimentos sobre a receção, pesquisa, seleção e leitura dos emails do Benfica, bem como a eventual partilha dos mesmos.

Além desta requisição, os advogados do FC Porto pediram ainda ao juiz a junção do conteúdo do blogue Mercado do Benfica, um total de 20 gigabytes de documentos.