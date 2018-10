Adrián: um longo jejum para acabar frente ao Vila Real

Avançado espanhol aponta à titularidade em Trás-os-Montes onde tentará voltar a marcar pelos dragões. Só tem um em 29 jogos, conseguido há mais de quatro anos...

Sérgio Conceição deverá aproveitar o jogo com o Vila Real, da terceira eliminatória da Taça de Portugal - partida que foi antecipada para sexta-feira, dia 19 de outubro (20h15) - para dar minutos aos jogadores menos utilizados. O treinador portista não é adepto de grandes revoluções, mas há muitos candidatos a entrar no onze com os transmontanos e Adrián López é um deles. Até pela falta de opções para o ataque: Aboubakar está lesionado e Marega, que está na seleção, deve ser "poupado" para o Lokomotiv de Moscovo.

Apontado ao onze na Taça de Portugal, o espanhol terá uma nova oportunidade para quebrar um longo jejum com a camisola do FC Porto: há mais de quatro anos que não marca. Aliás, só tem um golo assinado de azul e branco, frente ao BATE Borisov, a 17 de setembro de 2014, com Julen Lopetegui ao leme. Dito assim, parece uma eternidade, mas é justo recordar que desde então esteve duas épocas e meia cedido ao Villarreal e ao Deportivo da Corunha, o que atenua a crueldade destes números. Ainda assim, já soma 26 partidas sem festejar, num total de 1390 minutos. É este registo negativo que Adrián vai tentar terminar no encontro da Taça de Portugal, depois de ter falhado nos dois encontros em que participou esta temporada, ambos com o Chaves: no campeonato entrou nos últimos 15 minutos e na Taça da Liga foi titular, saindo aos 72". Se for mesmo utilizado, como se prevê, com o Vila Real o espanhol fará o pleno com equipas transmontanas...

Adrián López, porém, não está sem marcar assim há tanto tempo. A última vez que festejou foi em abril deste ano quando bisou no triunfo por 3-2 do Deportivo no terreno do Atlético de Bilbau. O avançado terminou 17/18 com nove golos em 31 encontros.