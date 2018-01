Adjunto do Sporting em situação irregular nas grandes penalidades

Nélson, treinador de guarda-redes dos leões, estava atrás da baliza na hora das grandes penalidades do Sporting-FC Porto.

A presença de Nélson Pereira, treinador de guarda-redes do Sporting, atrás da baliza onde foram marcadas as grandes penalidades no jogo das meias-finais da Taça da Liga, foi criticada pelos dragões. "No futebol português tem de haver sempre o chico-esperto que não cumpre os regulamentos", escreveu Francisco J. Marques, diretor de Comunicação do FC Porto, na sua conta no Twitter, colocando ainda uma questão. "O que estava o treinador de guarda-redes a fazer atrás da baliza nos penáltis?"

Jorge Coroado, antigo árbitro internacional e colunista de O JOGO, confirmou que "a presença naquele local não é permitida". "Os elementos que constam na ficha de jogo têm lugares específicos para estar, ou seja, o banco de suplentes e o banco suplementar onde se sentam os restantes elementos do clube, e é aí que devem estar do princípio ao fim do jogo", recordou.

"Se o delegado da Liga tiver mencionado, será aberto um processo"

Nuno Almeida, o árbitro que dirigiu o Sporting-FCPorto, devia ter obrigado Nélson Pereira a abandonar o local. Como não o fez, falta agora saber se o delegado da Liga mencionou a irregularidade no relatório. "Se tiver mencionado, será aberto um processo sumário de averiguações por parte da Comissão de Instrutores da Liga", lembrou Jorge Coroado.