Treinador do FC Porto comentou a saída antecipada dos jogadores, que não esperaram pela entrega do troféu ao Sporting

Saída antecipada: "Não ficamos para a entrega do troféu? Basta os jogadores levantarem. Acho que os jogadores do Sporting não precisam da ajuda do FC Porto para levantar o troféu".

Sporting é vencedor justo? "Eu acho que foi uma primeira parte não muito bem jogada, equilibrada, sempre com ascendente para o nosso lado. Uma oportunidade do André Pereira na primeira parte, na segunda parte penso que não houve nenhum remate enquadrado do Sporting, tirando o penálti. Fomos superiores, sempre próximos do último terço e o Sporting quebrou muito o ritmo do jogo, a própria intensidade, a querer arrastar o jogo para os penáltis. Custa perder desta forma, obviamente que sim, porque era um titulo que queríamos conquistar. Não conseguimos e há que seguir em frente, pensar no nosso principal objetivo e dar boa resposta com o Belenenses".

Terceira derrota consecutiva do FC Porto nos penáltis com o Sporting: "Nós treinamos todos os pormenores e situações que podem decidir o jogo, obviamente os penáltis também. Treinamos, como treinamos a nossa dinâmica ofensiva, finalização, situações defensivas também. Depois no jogo, posso dizer que os jogadores que falharam foram os que em 20 marcaram quase todos nestes dias. Trabalhámos isto antes do Benfica e não só, muitos dos golos que fazemos são de bola parada. Aquele momento, naquela hora, tudo aquilo que é fazer o golo, ter o guarda-redes pela frente, pode ser diferente dos treinos. É isto. Nestes três jogos, quem foi superior? Foi sempre o FC Porto. Mas depois o que conta é o resultado, o que conta é isso e quem ganhou foi o Sporting. Se me pergunta se foi justo? Obviamente que não".