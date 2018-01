"Acho incrível só dar cinco minutos. Porque não oito, dez ou 12?"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lamentou a falta de eficácia ofensiva de perante um Moreirense "que se preocupou em dar charutadas para a frente"

Sobre o jogo e a compensação: "Tivemos muitas ocasiões para fazer golo e para, não só ganhar, mas ganhar com mais de um golo de diferença. A primeira parte com um Moreirense a pensar única exclusivamente em segurar o zero na baliza. Logo no início houve muita quebra de jogo, o guarda-redes a demorar muito tempo a pôr a bola em jogo, e percebo que as equipas queiram segurar o pontinho, mas agora cabe ao árbitro não dar no fim da primeira parte um minuto".

Mais sobre a compensação: "Acho mais incrível ainda ele dar cinco minutos no final, mas porque não dar oito ou dez minutos de compensação? Joga-se pouco futebol. Encontrámos uma equipa que se preocupou em dar 'charutadas' para a frente. Tentámos na segunda parte ter uma intensidade alta, explorar os corredores laterais, entrar por dentro, por fora, criar ocasiões,..Infelizmente não conseguimos fazer golos. Fomos ineficazes, temos muitas situações para decidir melhor e não o estamos a fazer".

Ainda o período de compensação e os guarda-redes: "Eu até mandei contar no banco o tempo que ele [guarda-redes] demorava para fazer pontapé de baliza. Não entendo no fim da primeira parte dar-se um minuto. No fim da segunda parte dar-se cinco minutos. São seis substituições, entra equipa médica em campo, uma expulsão e dá cinco minutos! Depois um amarelo nos descontos. Eu prefiro, sinceramente, que não dê o amarelo ao guarda-redes porque é mais um minuto que perdemos e qualquer minuto é importante no jogo. Na segunda parte não houve jogo do Moreirense e os guarda-redes adversários contra nós estão a fazer defesas maravilhosas. Os meus jogadores fizeram tudo, não posso chegar ao balneário e dizer que houve falta de entrega, falta de vontade".