Aboubakar: a cor do FC Porto, um agradecimento e um passatempo curioso

Avançado do FC Porto num olhar sobre a primeira metade da época, Sérgio Conceição e o trio africano dos dragões.

Vincent Aboubakar renasceu às ordens de Sérgio Conceição e é o melhor marcador de um FC Porto esmagador esta temporada, somando 22 golos em todas as competições apenas na primeira metade da temporada. Em entrevista à France Football, o camaronês falou sobre o treinador dos dragões, deixando um agradecimento especial a Sérgio Conceição.

"As coisas nem sempre foram fáceis para o FC Porto. Mas agora, com Sérgio, sinto que tenta fazer o melhor com o que tem. Sinto-me muito envolvido no projeto e faz o mesmo com os meus colegas de equipa. As suas ideias de jogo são claras e precisas, sabemos sempre o que esperar dele e a equipa beneficia sempre disso", começou por dizer, antes de recordar a incerteza sentida no Besiktas que mudou com uma conversa com Sérgio Conceição.

"Agradeço a Sérgio. Para ser sincero, depois da minha época no Besiktas, não esperava regressar ao FC Porto. Não me sentia valorizado no passado. Depois, quando o Sérgio chegou, o seu discurso mudou tudo porque me tocou. Ele é direto e diz sempre as coisas", considerou.

Quanto ao trio africano, que contribuiu e muito para os 70 golos marcados em todas as competições apenas na primeira metade da época, Aboubakar prefere não generalizar. "Deve-se, principalmente, a um sistema que resulta. Jogamos em 4x4x2 e isso requer muito esforço físico. Temos muita força física e, a este nível, os africanos não ficam para trás. Não me interessa que sejamos africanos ou não, a chave é a mensagem do treinador. O futebol é defender as cores do nosso clube. Somos o FC Porto e somos todos da mesma cor", afirmou.

Na extensa entrevista com a publicação francesa, Aboubakar revelou também um passatempo de nove anos. "Gosto de escrever. Já escrevo há mais de nove anos sobre o mundo à minha volta. Sou fascinado pela espécie humana, pelos cosmos, átomos e a existência humana. Resumindo, sinto-me fascinado por tudo que decorra da metafísica. Acho que escrever traz poder", rematou.