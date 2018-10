Aboubakar só em abril é desafio para Sérgio Conceição

O camaronês rompeu ligamentos do joelho esquerdo contra o Tondela e já foi operado É habitual haver baixas nesta posição, mas na Champions também não há Soares. É caso inédito...

Da vitória por 1-0 sobre o Tondela sobraram uma má notícia e um desafio para o FC Porto. Vincent Aboubakar, que saiu lesionado e cedeu o lugar a Soares, viu ontem os exames confirmarem o pior dos cenários: rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo, anunciou o clube. O avançado camaronês de 26 anos foi operado durante a tarde de sábado na Ordem da Trindade, pelo Dr. José Carlos Noronha, e em breve terá alta para dar início a uma longa recuperação, que dificilmente será inferior a seis meses.

Sérgio Conceição fica assim sem o melhor marcador da equipa, com quatro golos, todos no campeonato e, para lá do problema de perder um jogador durante tanto tempo e ainda a três meses da reabertura do mercado de transferências, o treinador tem um desafio inédito no imediato. Com Aboubakar na enfermaria e Soares fora dos inscritos para a Liga dos Campeões, os dragões vão enfrentar o Galatasaray, na quarta-feira, sem os números 9 de eleição, num cenário que vai repetir-se até ao final da fase de grupos da prova.

Conceição está habituado a não ter Aboubakar, Marega e Soares disponíveis ao mesmo tempo, seja por lesões ou motivos disciplinares, no caso do maliano neste início de época. Aliás, desde que chegou ao FC Porto, isso só aconteceu em metade dos jogos e mesmo Aboubakar já foi o único dos três a estar disponível em sete ocasiões. Contudo, Aboubakar e Soares, dois jogadores que têm na estampa física uma das principais características, nunca tinham estado indisponíveis ao mesmo tempo, pelo que o treinador do FC Porto terá de desenhar uma frente de ataque inédita nos jogos da UEFA.

André Pereira, que começou a época a titular, é uma das hipóteses para a substituição, naquilo que seria uma estreia na Liga dos Campeões. Adrián López é o outro artilheiro à disposição e há ainda Marius, que até marcou no jogo de estreia, mas não voltou a jogar e também não foi inscrito na UEFA. A outra solução é o próprio Marega sozinho na frente, o que também seria uma novidade.

O FC Porto fica ainda privado do melhor marcador da equipa na Champions e um dos melhores de sempre do clube. Com 12 golos, Aboubakar está apenas a um de Jackson Martínez, que partilha o terceiro lugar do pódio com Madjer e tem menos um que a dupla argentina Lisandro López e Lucho González. Jardel continua na frente, com 19.