Aboubakar repetiu tendência e já é o melhor marcador do FC Porto

Ao abrir o ativo no Bonfim, onde na época passada assinara um hat trick, o camaronês isolou-se como melhor marcador dos dragões. Depois de dois jogos sem faturar, recuperou o hábito.

Ao fim de oito jogos oficiais é possível identificar uma ligeira tendência no desempenho de Aboubakar: ainda não esteve mais do que dois jogos sem marcar.

No sábado, frente ao Vitória de Setúbal, o camaronês abriu o ativo e fez da equipa do Bonfim a sua vítima favorita em Portugal, com cinco golos apontados em quatro partidas. Já na época passada, no triunfo por 5-0 do FC Porto, Aboubakar assinara um hat trick e também celebrou na primeira vez que defrontou o Vitória, em 2015/16, no Estádio do Dragão.

Arouca, Mónaco, V.Guimarães e Moreirense têm todos quatro golos infligidos pelo ponta de lança que no sábado marcou pela quarta vez esta temporada, igualando Pizzi, do Benfica e Dyego Sousa, do Braga, no topo dos melhores marcadores da I Liga. Os outros três golos foram apontados ao Chaves (dois) e ao Moreirense.

Tudo somado, Aboubakar é também desde sábabdo o melhor marcador da equipa, descolando de Brahimi, que leva três golos.