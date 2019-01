A visão de Sérgio Conceição sobre o que mudou no Benfica com Bruno Lage

Treinador do FC Porto abordou a troca de Rui Vitória por Bruno Lage no comando técnico do Benfica, na conferência de imprensa de antevisão do clássico referente às meias-finais da Taça da Liga.

Sobre a final four e o clássico: "Acho que vão ser duas boas meias-finais, numa prova em que está diferente em relação ao seu início. Estou a falar do início desta competição em que até era um bocadinho desvalorizada. Agora os atuais quatro primeiros do campeonato vão disputar as meias-finais. Espero um jogo difícil. Não preparámos com o tempo que eu queria, mas da melhor forma para conseguirmos ir à final. O objetivo passa por ganhar um título que queremos e que seria o segundo da época. O momento do Benfica é melhor do que há um mês, sabemos de uma ou outra mudança imposta na equipa".

Necessidade de entrar em campo com jogadores formados localmente: "Está pensado. Vamos ver amanhã".

Entrada de Bruno Lage no Benfica: "Temos de preocupar-nos com o FC Porto e com o que queremos e podemos fazer. As coisas são bem visíveis, na estrutura da equipa, no ambiente após quatro vitórias consecutivas, têm a motivação normal de um grupo de trabalho, não só pelo treinador. Não estou a dizer que o Bruno Lage tem mais ou menos qualidade do que o Rui Vitória, nem quero ir por aí. Os jogadores têm uma vida nova e uma nova oportunidade com um novo treinador. Em termos motivacionais dá algum alento à equipa. Estamos atentos a isso e à forma como o Benfica joga, que é um bocadinho diferente em relação há algum tempo".