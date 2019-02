A primeira imagem de Loum na estreia pelo FC Porto

Médio senegalês já treinou esta manhã no Olival

Sérgio Conceição já contou com Mamadou Loum no treino desta manhã, onde o plantel do FC Porto prepara a visita ao V. Guimarães. O médio senegalês, oficializado no dia de fecho do mercado, já treinou com os restantes companheiros de equipa e os dragões documentaram o momento nas redes sociais.

Loum, refira-se, chega ao Dragão por empréstimo de Braga e Moreirense, sendo que os dragões ficam com uma cláusula de compa obrigatória no valor de 7,5 milhões de euros, a exercer no final da presente época. Depois, o senegalês terá um contrato de quatro ou cinco anos.