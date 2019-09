"A mística de que se falava na altura existe, o FC Porto é o FC Porto", atira Raul Meireles

À margem da apresentação de um torneio de padbol, o antigo médio do FC Porto mostrou-se satisfeito com arranque de temporada azul e branco.

Acompanhado por Bosingwa, com quem faz dupla no padbol, Raul Meireles esteve na manhã desta sexta-feira na apresentação da segunda edição do Breathe Soccer Soul, no Parque da Cidade, no Porto, que entre 20 e 22 de setembro contará com mais de 60 duplas, entre as quais estrangeiras.

O antigo médio, que representou o FC Porto entre 2004 e 2010, e passou por Liverpool, Chelsea e Fenerbahçe, onde terminou a carreira em 2016, diz que está modalidade para "matar o bichinho da competição num desporto interessante, sem a pressão do futebol".

O ex-internacional português - 10 golos em 76 jogos - falou do momento do FC Porto. "Não ando a seguir muito o futebol, mas estou muito satisfeito com o arranque da equipa do FC Porto. O primeiro jogo não foi o que se esperava, mas acho que o jogo da Luz foi muito importante para o FC Porto".

Depois de ter trabalhado seis épocas no Dragão, Raul Meireles sabe como é possível dar a volta a situações adversas e conseguir resultados animadores, como aconteceu na Luz, na terceira jornada, pouco depois de ser eliminado da Liga dos Campeões. "O futebol, desde a altura em que joguei no FC Porto, mudou bastante. Está mais generalizado, os clubes fazem praticamente a mesma gestão, há muito mais informação. A mística que se falava na altura, claro que existe, o FC Porto é o FC Porto, e o resultado na Luz é a prova disso mesmo: é não baixar os braços, é estar todos juntos e dar a volta".

Meireles não tem, por isso, dúvidas, de que os dragões têm todas as condições para lutar pelo título até ao fim. "Sim, acho que o provou no jogo da Luz. O Benfica começou por golear o Sporting na Supertaça e o FC Porto foi ganhar à Luz. Isso indica que o campeonato vai ser bastante competitivo".

O antigo médio também acredita que poderá voltar a conquistar campeonato e Liga Europa. "O FC Porto pode fazer tudo para ganhar. Essa foi sempre a mentalidade naquele clube e vai continuar a ser de certeza. Tudo é possível", completou.