Sérgio Conceição lembra o jogo com o Leixões da época passada quando instado a falar do FC Porto-Chaves, da Taça da Liga, que terá lugar esta sexta-feira

Agradecer aos adeptos: "Eu vejo cada dia, cada jogo, cada momento aqui como uma oportunidade para fazer melhor que ontem. Vamos com certeza dar uma resposta amanhã. Já sei que vamos ter uma casa bem composta e a melhor forma de agradecer não é com palavras, é com vitórias e com prestações condizentes com a grandeza deste clube. Esperemos que assim aconteça para agradecer ao público, que tem sido fantástico e tem estado sempre presente, independentemente das provas e da importância das mesmas. Estamos focados nesse objetivo e estamos convictos que, apesar das dificuldades que vamos ter, vamos dar uma boa resposta."

O Leixões na memória: "Hoje em dia não há jogos fáceis. Lembro-me no ano passado, no início do nosso trajeto na Taça da Liga, em que empatámos com o Leixões em casa. O Leixões deu uma excelente resposta, uma excelente réplica. Fiz poucas mudanças e não foi por isso que uma equipa da II Liga deixou de fazer uma boa exibição aqui. Todos os jogos são difíceis e há que encará-los da melhor forma. A melhor forma é sempre com características que considero fundamentais: ambição, determinação, paixão por aquilo que fazemos."

"Sou pago para isso, para procurar soluções e para em cada jogo apresentar o melhor onze para conseguir a vitória"

Ciclo de seis jogos em 24 dias: "Vou pegar nas palavras do ano passado. Vamos ter de ser inteligentes e criativos na gestão da equipa, na gestão do plantel nestes 24 dias. São jogos verdadeiramente exigentes, com algumas viagens pelo meio, com algum desgaste, mas estamos aqui para isso. Sou pago para isso, para procurar soluções e para em cada jogo apresentar o melhor onze para conseguir a vitória."