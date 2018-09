A gala dos Dragões de Ouro decorre este sábado, desta feita no Coliseu do Porto

Confira a lista completa dos Dragões de Ouro 2018:

Casa do FC Porto Nacional: Marco de Canaveses

Casa do FC Porto Internacional: Londres

Carreira: Fernando Brandão (roupeiro da equipa de futebol)

Quadro do ano: Luís Gonçalves

Atleta Amador do Ano: Pedro Cardoso (ténis de mesa/deficiência intelectual)

Sócio do Ano: Pedro Marques Lopes

Atleta de Alta Competição do Ano: Raúl Alarcón (W52-FC Porto, vencedor da Volta a Portugal)

Atleta Revelação do Ano: Diogo Costa (futebol)

Atleta do Ano:

Futebolista do Ano:

Jovem Atleta do Ano:

Treinador do Ano:



Dirigente do Ano:

Funcionário do Ano:

Projecto do Ano:

Parceiro:





Recordação:

Recorde a lista completa de galardoados em 2017

Atleta do Ano: Raúl Alarcón (Ciclismo)

Futebolista do Ano: Brahimi

Jovem Atleta do Ano: Diogo Dalot (Futebol)

Treinador do Ano: Guillem Cabestany (Hóquei em patins)

Atleta de Alta Competição do Ano: Hélder Nunes (Hóquei em patins)

Atleta Amador do Ano: Daniel Sánchez (Bilhar)

Atleta Revelação do Ano: Wenderson Galeno (Futebol)

Dirigente do Ano: Eurico Pinto e Alípio Jorge Fernandes (ex aequo)

Funcionário do Ano: Francisco J. Marques

Sócio do Ano: Artur Santos Silva

Projecto do Ano: App FC Porto

Parceiro: Banco Carregosa

Casa do FC Porto Nacional: Póvoa do Lanhoso

Casa do FC Porto Internacional: Bruxelas (Bélgica)

Carreira: José Mário

Recordação: Américo Lopes