A imagem de Aboubakar no hospital rodeado por companheiros

Avançado camaronês lesionou-se gravemente no encontro com o Tondela e foi operado.

Vincent Aboubakar foi operado ontem e vai iniciar um longo processo de recuperação após ter visto confirmada uma rotura total do ligamento cruzado anterior e ligamento lateral interno do joelho esquerdo, sofrida no jogo de sexta-feira, com o Tondela. Nas redes sociais surgiu uma imagem do avançado camaronês no hospital, onde teve a companhia de vários companheiros de equipa.

"Força Aboubakar. Que possa ter uma rápida recuperação", surge escrito no Instagram de Vaná Alves, com a imagem do momento em que rodeiam Aboubakar.

Também Marega utilizou as redes sociais para desejar uma rápida recuperação. "Boa sorte. Vais regressar mais forte", escreveu, com uma imagem de ambos com a camisola do FC Porto.