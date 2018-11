A estratégia do FC Porto para o Lokomotiv: quem joga na frente e dúvida a meio

FC Porto prepara-se para regressar ao 4x3x3 frente aos campeões russos. O pontapé de saída do jogo está marcado para as 20h00 desta terça-feira.

Otávio ou Herrera? Esta é a grande dúvida no onze do FC Porto para a receção ao Lokomotiv Moscovo. Os dois treinos de preparação para este jogo não deram qualquer pista e só mesmo Sérgio Conceição saberá o que pretende fazer na noite desta terça-feira, num jogo que pode deixar os dragões com pé e meio nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Certo é que a dupla de ataque que jogou com o Marítimo será desfeita porque Soares não está inscrito na Liga dos Campeões. Sendo assim, o FC Porto vai regressar ao 4x3x3 que usou nos outros três jogos da Champions - e que deu bom resultado -, neste caso com Marega a assumir as despesas do ataque portista, acompanhado por Corona à direita e Brahimi à esquerda. O maliano, recorde-se, marca há três jogos seguidos.

Marega leva cinco golos, sendo que quatro foram marcados nos últimos cinco jogos. O avançado está de pé quente e Sérgio Conceição quer aproveitar isso

Sendo assim, o meio-campo será "reforçado" com mais um elemento para acompanhar Danilo e, ao que tudo indica, Óliver. O espanhol foi titular nos últimos cinco jogos, que significaram outras tantas vitórias - é o melhor ciclo de resultados do FC Porto nesta temporada - e deve manter-se na equipa. Sendo assim, a vaga deixada por Soares está, como já dissemos, a ser disputada por Otávio e Herrera. O brasileiro voltou de lesão há pouco, mas foi decisivo na Madeira ao saltar do banco para abrir o marcador e, pouco depois, oferecer o 2-0 a Marega. Isto enquanto Herrera tem estado a ser poupado. O mexicano, que era dos mais utilizados neste início de temporada, ficou de fora com o Varzim [Taça da Liga] e foi utilizado apenas 16" nos Barreiros. Até pode dar-se o caso de entrarem os dois diretamente no onze em detrimento de Óliver, mas apenas no caso de a condição física do espanhol não estar a 100 por cento.