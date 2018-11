Mbemba chamado à seleção da República Democrática do Congo

Jogador do FC Porto foi convocado para o jogo da qualificação para a CAN

O futebolista do FC Porto, Chancel Mbemba, convocado pela República Democrática do Congo para o encontro com o Congo da fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN), anunciaram os 'dragões' na página oficial, esta terça-feira.

O defesa dos azuis e brancos, contratado esta temporada aos ingleses do Newcastle, está entre os escolhidos de Florent Ibenge para o jogo com a seleção da República do Congo, a 18 de novembro, em Brazzaville, referente à quinta jornada do grupo G da fase de apuramento para a edição de 2019 da CAN.

O jogador de 24 anos soma, até ao momento, 44 internacionalizações e três golos pela seleção.

Ao final de quatro jornadas, a República Democrática do Congo ocupa atualmente a terceira posição, com quatro pontos, enquanto o Zimbabué é líder com oito, seguido da República do Congo com cinco e da Libéria com quatro.