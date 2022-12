Interesse em Espanha e na Alemanha: Toni Martínez reativa dois namoros de verão

Avançado colocado no radar do Cádiz e do Augsburgo.

O namoro do Cádiz, da LaLiga, e do Augsburgo, da Bundesliga, com Toni Martínez pode ter esfriado com o fecho do mercado de transferências no verão, mas bastou o avançado assumir algum protagonismo no FC Porto para os dois clubes o reativarem. A informação surgiu na edição online do "Diário de Cádiz" e da "Kicker", respetivamente, depois de o espanhol ter feito um golo e uma assistência nas duas primeiras jornadas da fase de grupos da Taça da Liga. De resto, esse rendimento deve valer-lhe novamente a titularidade esta noite, com o Vizela, num encontro em que os dragões podem carimbar o apuramento para os quartos de final da competição.

Face à longa paragem motivada pelo Mundial, Sérgio Conceição tem sido avesso a poupanças na competição e, por isso, é expectável que Otávio possa ser lançado com os vizelenses. O internacional português começou a treinar na segunda-feira, depois da despedida da Seleção Nacional do Catar, e o técnico portista incluiu-o numa lista de convocados que contempla também os nomes de David Carmo e Manafá. No entanto, Conceição não se comprometeu com a utilização de ambos.

"A equipa que iniciar o jogo tem de me dar garantias. É o melhor onze para defrontar os adversários. Ninguém está afastado e ninguém tem a titularidade garantida. Os que estão fisicamente aptos estão todos muito bem e deram uma excelente resposta para o jogo", afirmou.