Corona volta a ser notícia em Espanha: de oportunidade a prioritário

Mexicano não tem sido primeira opção de Conceição esta época. Está em final de contrato

Corona e o Sevilha é um tema de mercado que ganhou novos contornos em Espanha. Segundo o diário "Estadio Deportivo", o interesse do clube espanhol no internacional mexicano do FC Porto ganhou nos contornos, salientando a publicação que o jogador passou de "oportunidade de mercado a prioritário".

Por partes. Corona está em final de contrato com os dragões e terá sido já um alvo na passada janela de transferências. A expectativa de que o Sevilha pudesse voltar à carga no final da época era muita, aí já com o jogador livre de contrato, mas agora a intenção poderá ser garantir o reforço já no inverno.

Esta mudança de planos está relacionada com o azar que se abateu no flanco direito da equipa. Erik Lamela lesionou-se e não volta a jogar até abril, vinca o "Estadio Deportivo". Suso, por seu lado, tem ainda o cenário pior: regressa apenas na próxima época. São baixas que alimentam o desejo de Julen Lopetegui, que já passou pelo Dragão, em contar com Corona.

Corona, 28 anos, não tem sido primeira opção de Sérgio Conceição esta época. Tem 12 jogos realizados até ao momento, apenas cinco na condição de titular.