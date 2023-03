"Inter sentou-se numa cadeira de tortura e foi algemado pelo FC Porto"

Confira o que escreveu a imprensa internacional sobre o FC Porto-Inter, jogo da segunda mão dos "oitavos" da Champions que acabou sem golos e ditou a passagem da equipa italiana.

Bater com espanador - Marca

O Inter está nos "quartos", mas deixou imagem de equipa preguiçosa. Deixou-se trancar numa sala sem luz, sentar-se numa cadeira de tortura e ser algemado pelo FC Porto, que lhe bateu com um espanador.



Onana olímpico - La Gazzetta dello Sport

Os adeptos vão recordar esta noite louca no Porto. A noite de calma olímpica de Onana, de uma defesa com uma faca entre os dentes, de dois tiros ao poste nos descontos e de uma defesa em cima da linha.



Final frenético - BBC Sport

Num final frenético, Taremi acertou no poste e depois Grujic atirou à barra nos descontos para o FC Porto, que viu Pepê ser expulso. Onana teve defesas decisivas que seguraram vantagem do Inter.



Culpa de Onana - Foot365

Foram os interistas que tiveram a última palavra para ganhar o prémio desejado. Apesar da intensidade, os atletas de Conceição não fizeram o golo. A culpa, acima de tudo, de um excelente Onana.



Duas bolas no ferro - GloboEsporte

Com a vantagem de um golo, o Inter jogou com o regulamento debaixo do braço e aguentou a pressão dos donos da casa. Foram duas bolas nos ferros da baliza de Onana nos descontos.