Inter promete fazer queixa à UEFA pelos adeptos que ficaram à porta do Dragão

O FC Porto já tinha avisado que só deixaria entrar aqueles que tivessem bilhete para a zona dos adeptos visitantes

Circularam vários vídeos de aglomeração de adeptos do Inter a tentar entrar no Estádio do Dragão, assim como informação de que muitos foram mesmo barrados, tendo bilhete, situação que vai levar o clube italiano a apresentar uma queixa na UEFA.

O FC Porto, recorde-se, já tinha avisado que apenas deixaria entrar adeptos do Inter que tivessem comprado os bilhetes que foram destinados ao clube italiano, para ficarem todos juntos na mesma zona, por questões de segurança.

O apelo e aviso dos dragões não foi, porém, ouvido. Foram assim muitos os adeptos que tentaram entrar com bilhetes para zonas que não estavam destinadas a adeptos do clube visitante, sendo, como tal, impedidos de entrar. Muitos foram depois para a zona correta, acabando por bloquear as entradas dos que tinham os bilhetes comprados ao Inter, gerando um aglomerado de pessoas nos acessos.

Foi o dirigente Beppe Marotta a informar que o clube vai tomar medidas: "Lamento muito pelos fãs, agradeço-lhes por estarem presentes e estou com todos aqueles que não puderam entrar. Amanhã faremos uma reclamação à UEFA, tudo isto poderia ter sido evitado e nunca deverá ser repetido. Vi crianças e famílias a chorar, isto é algo que lamentamos muito, criou um profundo mal-estar."

MARZO 2023, dopo i proclami di questo pomeriggio i 2500 tifosi sono stati convogliati TUTTI al settore ospiti, alcuni sono entrati, ma la maggior parte non entreranno mai, tra l"altro neanche tutti quelli che hanno i settore ospiti riescono ad entrare allo stadio, che schifo. pic.twitter.com/VqvdmgYjo6 - Amala (@AmalaTV_) March 14, 2023