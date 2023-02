"Inter não é um bicho de sete cabeças e acho que o FC Porto vai passar. A mentalidade e a raça..."

Portistas só têm uma vitória em Milão (1996), mas Beto garante em O JOGO que este Inter não é um bicho de sete cabeças. Único triunfo dos dragões em quatro jogos contra os "nerazzurri" foi em 2005, nos grupos da Liga dos Campeões. No entanto, o atacante da Udinese sente que a mentalidade do clube pode levar a novo sucesso.

O vídeo promocional partilhado pelos dois clubes descreve o encontro desta noite, no Giuseppe Meazza, como um confronto entre animais mitológicos: de um lado a serpente Biscione (Inter), do outro o dragão (FC Porto). Dois monstros que se defrontaram por quatro ocasiões desde o começo do milénio, com o veneno do primeiro a revelar-se bem mais mortífero do que o fogo do segundo, até agora. Principalmente em Milão.

De resto, na história há registos de apenas uma vitória do FC Porto naquela cidade italiana. Foi em 1996, contra o Milan, que esta temporada até está atrás do vizinho (2.º e 3.º) na classificação da Série A.