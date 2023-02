Minuto 57: três oportunidades de golo do FC Porto seguidas, no mesmo lance! A jogada começa na direita com excelente trabalho de João Mário, que serve Evanilson ao meio, este solta na direita em Zaidu que remata para corte de Skriniar, primeiro, e defesa de Onana, na recarga. A bola ainda sobra para Taremi que também não consegue marcar na cara de Onana