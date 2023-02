Inter-FC Porto: Ceferin, 75 mil nas bancadas e coreografia gigante

Primeira mão dos oitavos de final da Champions marcada para as 20h00 de quarta-feira.

Aleksander Ceferin, responsável máximo da UEFA, e Gabriele Gravina, presidente da federação italiana de futebol, estarão na tribuna do San Siro para assistir a um jogo que será comentado, na "Amazon Prime", por Júlio César, Seedoorf, Diego Milito e Ambrosini.

Nas bancadas estarão 75 mil pessoas, cinco mil das quais portistas, e haverá uma coreografia gigante à entrada das equipas.

No que toca aos portistas, será o maior contingente de sempre de adeptos azuis e brancos num encontro europeu fora de casa, com a exceção das finais que o clube disputou. Os bilhetes, recorde-se, foram colocados à venda no início de janeiro, a 35 euros, e em pouco mais de 24 horas esgotaram. A invasão ao San Siro não será feita apenas por portistas que viajam de Portugal - os primeiros seguem já hoje - uma vez que o clube disponibilizou a venda aos emigrantes e serão muitos os que vão de França, Suíça e Alemanha, por exemplo. Para o jogo da segunda mão, no Dragão, refira-se, também já só restam 1200 entradas, o que diz bem do entusiasmo dos portistas para esta eliminatória da Champions.

Estes quase cinco mil portistas esperados em Milão - só o FC Porto vendeu mais de 4 600 bilhetes - ultrapassam o contingente que esteve em Madrid e Roma nos anos anteriores e que "se ficou" pelos quatro mil adeptos. Isto só será possível porque o Inter, apesar de só ser "obrigado" a ceder cinco por cento da lotação do "Giuseppe Meazza" aos adversários - que seria à volta de 3500 bilhetes - disponibilizou todo o setor reservado para os visitantes, que tem uma capacidade superior. Em todo o, caso haverá, pelo menos, mais 250 portistas numa das bancadas centrais [bilhetes de categoria 1].

Serão, basicamente, os convidados e patrocinadores do FC Porto. Ainda por cima, este encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em Milão, coincide com a "Micam", a maior feira internacional de calçado, e serão também muitos os empresários e funcionários do setor que vão aproveitar a presença naquela cidade italiana para ir ao estádio apoiar o FC Porto.