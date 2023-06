Inter espreita, mas Otávio "está feliz no FC Porto": "É claro que se houver proposta..."

Empresário do médio dos dragões avisa os nerazzurri que o jogador sente-se bem no clube azul e branco. No entanto, se chegar uma proposta oficial, será analisada.

O Inter é um dos clubes interessados em Otávio, médio do FC Porto, e está, inclusive, disposto a ativar a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. A este respeito, Israel Oliveira, empresário do internacional português, garante que o jogador está feliz no Dragão, mas que se chegar uma proposta dos italianos, caberá a Otávio analisá-la.

"O Otávio tem contrato com o FC Porto e está feliz, está feliz a jogar pelo FC Porto. É claro que se o Inter realmente fizer uma proposta, nós vamos analisar a possibilidade. O meu trabalho é levar a proposta até ele e depois caberá a ele, eventualmente, decidir se quer aceitar ou não", comentou, em declarações ao canal televisivo Sportitalia.

Israel Oliveira disse também que vê Otávio a jogar em qualquer clube do mundo: "Não tenho dúvidas de que ele seria decisivo no Inter. É um jogador com muitas qualidades e que se sairia bem em qualquer clube do mundo. Acho que qualquer treinador gostaria de ter um jogador do nível dele", afirmou o agente.