Inter é jogo especial para Conceição, que atinge marca redonda no Dragão

Será o 150º encontro de Sérgio no Dragão, onde tem a terceira melhor percentagem de sucesso.

Além de estar em causa o apuramento para os quartos de final da Champions, o reencontro com o Inter de Milão, onde esteve duas temporadas enquanto jogador, terá mais um motivo para que a partida desta terça-feira seja especial para Sérgio Conceição: será o jogo 150 do treinador no estádio do Dragão.

Uma marca que o deixa ainda mais longe de Jesualdo Ferreira - deixou o clube após 89 partidas caseiras - e que será muito difícil de bater no futuro. Refira-se que o registo podia ter sido alcançado com o Estoril não fosse a "receção" ao Chelsea da Champions, em abril de 2021, ter sido disputada no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, devido à pandemia.

Conceição tem uma taxa de sucesso de 81,2% em casa - 121 triunfos , 12 empates e 16 derrotas -, o terceiro melhor registo entre todos os treinadores do FC Porto que fizeram pelo menos uma temporada completa no Dragão.

Só Vítor Pereira (85,7% fruto de 36 triunfos em 42 partidas) e Villas-Boas (82,7% à custa de 24 jogos ganhos em 29) estão à sua frente. José Mourinho (90,9%) e Luís Castro (88,8%) acabam por ser os melhores, mas num universo de poucos jogos: 11 do "Special One" e nove do atual timoneiro do Botafogo.