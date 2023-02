"Integração do Paulinho sem cumprir o que falta do castigo vai incendiar o ambiente"

Ex-jogador e treinador dos dragões lamenta que o TCAS tenha libertado Paulinho para o clássico, mas confia numa vitória.

António Oliveira, antigo capitão e treinador do FC Porto, espera ver uma arbitragem isenta no clássico que, na sua opinião, já está "incendiado". "Com a decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul, a integração do Paulinho sem cumprir o que falta do castigo - e tendo insultado o árbitro de corrupto -, certamente vai incendiar o ambiente", referiu em declarações a O JOGO.

Oliveira lamenta as várias ausências na equipa de Conceição, sem deixar de acreditar no triunfo. "Com arbitragem sem influência, mas sim com capacidade de imparcialidade e rigor, o FC Porto tem condições para vencer, se não houver falhas inaceitáveis. Quando um presidente incendeia o ambiente, os leões podem entrar sem tranquilidade. Se nada de anormal acontecer, os dragões tem condições para vencer", concluiu.