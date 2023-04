"Instalou-se o pânico na Luz e estão a pedir auxílio à arbitragem"

Declarações de Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação dos dragões, no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal.

A época: "Somos os detentores de todos os troféus, mas há dois em que estamos na luta. Num dependemos só de nós, a Taça de Portugal, e noutro não dependemos de nós, mas não é por isso que vamos desistir. Temos de fazer os possíveis por vencer os nossos jogos e depois fazemos as contas."

Benfica faz participação disciplinar contra o FC Porto: "Mais importante é olhar para este alarido que o Benfica resolveu fazer, que é a maior prova da sua fragilidade. Durante meses as coisas corriam bem porque ganhava e beneficiava de alguns erros de arbitragem, que vamos acreditar fazem parte do jogo, foi tendo uma vantagem importante e de repetente soam as campanhas e esbracejam para todos os lados e a lançar suspeitas para todos os lados. Depois dos erros no clássico de sexta-feira santa é, no mínimo, surpreendente que o Benfica venha queixar-se da arbitragem. Esse jogo é o exemplo de como o VAR não auxiliou o árbitro. Toda a máquina de propaganda do Benfica nada disse sobre isso, como nos jogos com o Vizela, no do André André com o V. Guimarães... Nessas alturas esteve sempre calado, agora vieram acusar o FC Porto de procurar condicionar a arbitragem. Qual foi o condicionamento? Sérgio Conceição disse que não pode haver dois pesos e duas medidas, que cada um dê o seu melhor... Qual é o condicionamento disto? Alguém consegue vislumbrar condicionamento?

Depois Vítor Baía disse que não queria que se repetissem erros que condicionam, mas isto condiciona alguém? Adultera alguma cosia? Não. Contribui positivamente e é um apelo para que todos estejam concentrados para que nas últimas jornadas não aconteça como em 2019/20, com uma série de erros que penalizaram muito o FC Porto."

Lembra Rui Costa e Fernando Seara: "Agora, vamos ver se porventura alguém teve o condão de condicionar a arbitragem esta época? Todos nos lembramos do comportamento de Rui Costa no final do jogo da Taça em Braga: foi confrontar o árbitro Tiago Martins. Pouco tempo depois, como VAR, Tiago Martins teve uma atuação desastrosa no FC Porto-Gil Vicente, como na expulsão errada de João Mário. Todos nos recordamos desse lance e terá sido consequência do condicionamento de Rui Costa. E estava como VAR na Luz e fomos de novo prejudicados. Também houve condicionamento de Fernando Seara há uns tempos, do Lourenço Coelho logo no sorteio da Liga. O que estamos a assistir esta semana é simples: instalou-se o pânico na Luz porque perceberam que aquilo está a cair como um castelo de cartas e estão a pedir auxílio à arbitragem. A arbitragem tem de decidir independentemente da cor das camisolas. É isso que desejamos. Há uma necessidade de salvar o Benfica do buraco onde está."