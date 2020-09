Ingleses falam em 25 milhões e revelam possível salário de Alex Telles no United

Lateral-esquerdo do FC Porto na lista do Manchester United.

Os rumores do interesse do Manchester United em Alex Telles intensificaram-se ao longo dos últimos dias e, depois do bis apontado frente ao Braga, o lateral do FC Porto ganhou dimensão de grande destaque em solo britânico.

Esta segunda-feira, o The Guardian refere mesmo que as negociações estão "avançadas" e que o clube inglês pretende baixar o preço de Alex para os 25 milhões de euros, uma vez que o brasileiro - recém-chamado à seleção - entrou no último ano de contrato com os dragões.

A mesma publicação adianta o salário que poderá aguardar o canhoto em Old Trafford: 75 mil libras semanais, equivalentes a um valor que ronda 82 mil euros.

Recorde-se que Alex Telles assinou pelo FC Porto em 2016 e entrou agora na quinta temporada de azul e branco.