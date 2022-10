Ingleses apontam Diogo Costa à baliza do Manchester United

De acordo com o jornal Metro, o jogo de pés do guarda-redes dos dragões é uma característica que agrada a Erik ten Hag.

O jornal inglês Metro avança esta segunda-feira que Diogo Costa é um dos possíveis sucessores de David De Gea na baliza do Manchester United.

O jogo de pés do guarda-redes do FC Porto será uma característica que agrada a Erik ten Hag, que pretende um modelo de jogo assente na construção a partir da baliza, na mesma linha do que foi implementado no Manchester City e Liverpool com as contratações de Ederson e Alisson, respetivamente.

O facto de De Gea não sentir muito à vontade nesse aspeto terá levado o técnico a abdicar desse modelo de jogo por enquanto, tendo ainda assim identificado Diogo Costa como um nome ideal para o executar no futuro.

A mesma fonte assegura que um scout do Manchester United observou o internacional português na goleada dos dragões sobre o Braga (4-1), na sexta-feira.