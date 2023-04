"Influência em Zaidu e Galeno? Fico com sentimento de dever cumprido..."

Alex Telles, antigo lateral esquerdo do FC Porto e que atualmente representa o Sevilha, por empréstimo do Manchester United, concedeu uma entrevista ao jornalista Rémi Martins.

Zaidu chegou a dizer que gostava de aprender consigo. Galeno escolheu o 13 por sua causa. Imaginou marcar jogadores do futuro? "É a resposta do trabalho sincero e honesto. Eu fui para o clube com o coração aberto, apostado em dar o meu melhor. Quando vês jogadores assim, a ter-te como exemplo, ficas com sentimento de dever cumprido, percebes que estás no caminho certo. O Zaidu é um jogador que evoluiu muito, eu queria ajudá-lo, mas não tivemos muito tempo juntos. O Galeno teve total apoio da minha parte para poder usar um número que me é especial. Fico feliz por vê-lo fazer uma grande temporada, é magnífico."

O que pensa de Otávio e Pepe? "Hoje são os capitães do clube, são os maiores representantes do plantel. O Otávio naturalizou-se português, já faz parte da seleção de Portugal, o Pepe igual... É muito bom ver luso-brasileiros fazerem história num clube português e a chegarem à seleção. São dois amigos que tenho, por quem nutro um enorme carinho. Torço muito para que deem cada vez mais alegrias ao FC Porto."