Indisposição afastou Pinto da Costa do dérbi, mas estará presente em Milão

Pinto da Costa, presidente do FC Porto

Presidente do FC Porto ficou em repouso. Acompanhará a equipa no próximo compromisso da Champions.

Pinto da Costa não marcou presença no Dragão na tarde de sábado para acompanhar o dérbi da Invicta. O presidente do FC Porto sentiu uma indisposição alimentar, tendo ficado em casa, onde seguiu pela televisão a goleada dos dragões por 4-1, apurou O JOGO.

Pinto da Costa ficará em repouso durante este fim de semana e irá acompanhar a equipa na próxima terça-feira até Milão, palco do importante jogo da quarta jornada da fase de grupos da Champions no dia seguinte (17h45).

Recorde-se que o triunfo frente aos axadrezados permitiu aos dragões chegarem à liderança do campeonato, partilhada com o Sporting. Ambas as equipas têm um ponto de vantagem para o Benfica.