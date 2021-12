Indisponibilidade de Luis Díaz baralha as contas: o onze provável do FC Porto

FC Porto e Benfica medem forças esta noite, a partir das 21h00, num jogo referente à 16.ª jornada da Liga Bwin.

Com Luis Díaz em isolamento e Evanilson castigado, é no setor ofensivo que residem as principais dores de cabeça de Sérgio Conceição para o reencontro com o Benfica, agora para o campeonato.

A amplitude de opções oferece ao treinador a possibilidade de seguir vários caminhos na escolha do onze, inclusive o de adicionar um médio extra à dupla formada por Uribe e Vitinha, devolvendo Taremi ao centro do ataque. A opção pelo iraniano para render o brasileiro ainda é a mais forte, mas a indisponibilidade de Díaz veio baralhar um pouco o resto.

Pepê foi contratado com o objetivo de o substituir, mas nos últimos jogos foi aposta quase sempre à direita, com Corona a surgir como sombra do colombiano na esquerda. Mesmo sem ter atingido o brilho de outras temporadas, o mexicano tem uma vasta experiência em clássicos e isso poderá pesar na hora da decisão para Conceição.

A vaga que falta no onze poderá ser preenchida com a entrada de Grujic, Sérgio Oliveira ou Fábio Vieira (o mais ofensivo dos três). Tendo em conta que Toni Martínez é o único ponta de lança disponível além de Mehdi, deve funcionar como trunfo a jogar a partir do banco.

Eis o onze provável do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso e Zaidu; Uribe e Vitinha; Otávio, Fábio Vieira e Corona; Taremi.