Incêndio no Algarve leva FC Porto a mudar o plano de trabalho

Plantel realizou uma sessão no hotel na tarde desta quarta-feira.

O plantel do FC Porto, que se encontra a estagiar em Vale do Lobo, Algarve, não realizou, conforme previsto, uma sessão de trabalho no relvado na tarde desta quarta-feira. Face à má qualidade do ar, fruto dos incêndios que por esta altura alarmam Portugal de norte a sul, Conceição optou por uma sessão de treino com vídeo no hotel.

Recorde-se que um incêndio deflagrou na noite de terça-feira nas Gambelas, em Faro, e já alastrou até Almancil.

Os dragões terminam o estágio amanhã, quinta-feira, dia que realizam um teste com o Portimonense. Antes, o campeão nacional, e vencedor da Taça de Portugal, derrotou o Bristol, de Inglaterra, por 3-0, e o Vilafranquense, da Liga SABSEG, por dois golos sem resposta.

Sábado há um particular no Olival com o V. Guimarães e no dia 23 há jogo no Dragão, frente aos franceses do Mónaco.