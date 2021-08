Imprensa nigeriana especulou, mas Zaidu vai ficar no FC Porto

O lateral-esquerdo Zaiu cumpre a segunda época de azul e branco e tem contrato até 2025.

Zaidu viu-se ontem envolvido num reboliço de notícias que o colocavam na porta de saída do FC Porto. Tudo começou com o portal "Own Goal Nigéria" a noticiar que o selecionador da Nigéria, Gernot Rohr, terá dito que o lateral-esquerdo deixaria o Dragão até ao fim do mercado em busca de minutos, embora sem nunca citar o treinador.

Mais tarde, a "SIC Notícias" indicou que o nigeriano teria sido oferecido ao Estrasburgo.

Dois factos negados a O JOGO por uma fonte próxima do jogador, que, apesar de despertar algum interesse no estrangeiro, por agora fica no clube.