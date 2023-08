Imprensa argentina destaca apresentação de Alan Varela no FC Porto

Médio ex-Boca Juniors foi apresentado como reforço dos dragões na quarta-feira.

Alan Varela foi confirmado como reforço do FC Porto na quarta-feira e, como é natural, foi notícia também na Argentina. A imprensa daquele país destacou o vídeo que os dragões colocaram nas redes sociais para anunciar a contratação.

"A tremenda receção do FC Porto a Alan Varela", lê-se no título do conceituado jornal Olé, que destaca um primeiro vídeo em que os azuis e brancos dão uma pista sobre o anúncio do ex-Boca Juniors e um segundo, já da confirmação oficial. "Argentina volta ao FC Porto" num "vídeo emotivo" onde apareciam outros argentinos que passaram pelo clube, como Lucho González, Lisandro López e Marchesín, detalha a publicação.

O Los Andes diz que Alan Varela foi "apresentado ao melhor estilo argentino" e o 442 também fala de uma "apresentação bem argentina". De forma muito idêntica, a TyS Sports escreve que o médio teve uma "apresentação ao melhor estilo argentino".

Também nas redes sociais dos azuis e brancos, foram muitos os adeptos do Boca Juniors que escreveram comentários, desejando sorte ao jogador e pedindo aos portistas que tratem bem do argentino.