Impasse no negócio de Janko: o que separa o FC Porto do Valladolid

Dragões aceitam ceder o lateral-direito suíço ao Valladolid, mas querem incluir cláusula de compra obrigatória.

Gorada a esperança de realizar a pré-temporada com os azuis e brancos, Janko encontra-se a aguardar que Valladolid e FC Porto cheguem a um entendimento para poder concretizar o desejo de jogar na liga espanhola.

A operação, contudo, não está fácil de concretizar. A razão deste impasse, segundo a Imprensa local, reside nas cláusulas que serão incluídas no contrato a celebrar entre os dois clubes. Os dragões até estão dispostos a aceitar a proposta de empréstimo feita pelo suíço, mas querem incluir uma cláusula de compra obrigatória no valor de dois milhões de euros, semelhante ao que ofereciam os gregos do PAOK.

O Valladolid, por sua vez, pretende apenas ficar com a opção de comprar o lateral-direito. Apesar de tudo, as duas partes estão confiantes em que as divergências poderão ser ultrapassadas nos próximos dias.